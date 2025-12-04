Трамп: Встреча Уиткоффа и Путина в Кремле прошла хорошо

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча спецпосланника США Стива Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным в Кремле прошла "очень хорошо".

Как передает Report, об этом американский лидер заявил общаясь с журналистами в Овальном кабинете, трансляция велась на страницах Белого дома в соцсетях.

Трамп отметил, что американская делегация уверена в настрое России на урегулирование российско-украинской войны.

Его спросили, что Уиткофф и Кушнер рассказали ему после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. "Он хотел бы положить конец войне. Такое впечатление у них сложилось", - сказал американский лидер.

Тем не менее Трамп добавил, что пока не готов прогнозировать, какими будут результаты встречи Владимира Путина со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.