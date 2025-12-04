İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    Tramp: Uitkoff ilə Putin arasındakı görüş yaxşı keçib

    • 04 dekabr, 2025
    • 01:29
    Tramp: Uitkoff ilə Putin arasındakı görüş yaxşı keçib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff ilə Rusiya Prezidenti Vladimir Putin arasında Kremldə baş tutan görüşün çox yaxşı keçdiyini açıqlayıb.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bunu Oval kabinetdə jurnalistlərlə söhbəti zamanı deyib. Görüşün yayımı Ağ Evin sosial şəbəkə səhifələrində aparılıb.

    Tramp qeyd edib ki, Amerika nümayəndə heyəti Mosvanın Rusiya–Ukrayna müharibəsinin həlli istiqamətində mövqeyinə əminliklə yanaşır.

    Bununla belə, Tramp əlavə edib ki, hələlik Vladimir Putinlə Stiv Uitkoff və Cared Kuşnerin görüşünün nəticələrinin necə olacağını proqnozlaşdırmağa hazır deyil.

    Трамп: Встреча Уиткоффа и Путина в Кремле прошла хорошо

