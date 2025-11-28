Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация заказала дополнительные малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

Как передает Report, об этом глава Белого дома сообщил во время общения с военнослужащими в формате видеоконференции.

По словам Д.Трампа, успешность операции против Ирана летом 2025 года была обеспечена стелс-технологиями, использованными при конструировании B-2. Президент поблагодарил пилотов, механиков и всех специалистов, обслуживавших эти самолеты, отметив, что Вашингтон уже заказал "намного больше" таких бомбардировщиков.

Американский лидер также подчеркнул, что, несмотря на то что Иран знал о вылете B-2, обнаружить их было невозможно.

В этот же день Д.Трамп сообщил, что США в ближайшее время начнут бороться с поставками наркотиков из Венесуэлы по суше.

Как отметил президент, поставки по морю удалось сократить на 85%, поскольку контрабандисты больше не хотят перевозить наркотики морским путем. По словам главы государства, блокирование наземных маршрутов "начнется очень скоро", поскольку это "проще делать на суше".