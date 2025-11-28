Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из Венесуэлы

    Другие
    • 28 ноября, 2025
    • 05:09
    Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из Венесуэлы

    Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация заказала дополнительные малозаметные стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

    Как передает Report, об этом глава Белого дома сообщил во время общения с военнослужащими в формате видеоконференции.

    По словам Д.Трампа, успешность операции против Ирана летом 2025 года была обеспечена стелс-технологиями, использованными при конструировании B-2. Президент поблагодарил пилотов, механиков и всех специалистов, обслуживавших эти самолеты, отметив, что Вашингтон уже заказал "намного больше" таких бомбардировщиков.

    Американский лидер также подчеркнул, что, несмотря на то что Иран знал о вылете B-2, обнаружить их было невозможно.

    В этот же день Д.Трамп сообщил, что США в ближайшее время начнут бороться с поставками наркотиков из Венесуэлы по суше.

    Как отметил президент, поставки по морю удалось сократить на 85%, поскольку контрабандисты больше не хотят перевозить наркотики морским путем. По словам главы государства, блокирование наземных маршрутов "начнется очень скоро", поскольку это "проще делать на суше".

    Дональд Трамп США бомбардировщик B-2 наркотрафик Венесуэла
    ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq

    Последние новости

    05:09

    Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из Венесуэлы

    Другие
    04:42

    El Universal: Генпрокурор Мексики подал прошение об отставке

    Другие страны
    04:08

    Трамп сообщил о смерти пострадавшей в Вашингтоне сотрудницы нацгвардии

    Другие страны
    03:51

    Гросси: Эксперты МАГАТЭ заявили о возобновлении боевых действий недалеко от ЗАЭС

    Другие страны
    03:20

    Число погибших при пожаре в Гонконге увеличилось до 94 - ОБНОВЛЕНО-4

    Другие страны
    02:53

    Норрис в Катаре впервые может стать чемпионом "Формулы-1"

    Формула 1
    02:53

    Турция приветствует процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией

    Внешняя политика
    02:20

    Фенербахче сыграл вничью с Ференцварошем в V туре Лиги Европы УЕФА

    Футбол
    02:16

    Стартовал IV тур основного этапа Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей