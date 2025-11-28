İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq

    Digər ölkələr
    • 28 noyabr, 2025
    • 05:16
    ABŞ tezliklə Venesuelanın narkotik kartellərinə qarşı quru əməliyyatına başlayacaq

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Vaşinqtonun Venesueladan quru yolu ilə narkotik vasitələrin daşınması ilə mübarizəyə tezliklə başlayacağını bəyan edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin rəhbəri hərbçilərlə videokonfrans zamanı deyib.

    "Buna nail olacağıq; biz artıq çox şey etmişik. Dəniz daşımaları 85% kəsilib. Yəqin ki, insanların (narkotikləri) dəniz yolu ilə daşımaq istəmədiyini görmüsünüz və biz onları quruda dayandırmağa başlayacağıq. Quruda bunu etmək daha asandır və bu, çox yaxında başlayacaq", - deyə o bildirib.

    O əlavə edib ki, administrasiyası yeni "B-2 Spirit" gizli strateji bombardmançıları sifariş edib: "B-2"nin dizaynında istifadə edilən gizli texnologiya sayəsində 2025-ci ilin yayında İrana qarşı əməliyyat uğurlu olub. Mən o pilotlara, mexaniklərə, həmin bombardmançılara xidmət edən və işləyən bütün insanlara təşəkkür etmək istəyirəm. Biz sadəcə olaraq onlardan daha çoxunu sifariş etdik".

    Donal Tramp Venesuela narkotik
    Трамп объявил о заказе новых B-2 и начале борьбы с наземными поставками наркотиков из Венесуэлы

    Son xəbərlər

    09:21

    Azərbaycan UEFA reytinqində bir pillə geriləyib

    Futbol
    09:16

    Aǧcabədidə 2 kiloqramdan artıq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    09:12

    Lerikin bəzi kəndlərində işıq olmayacaq

    Energetika
    09:11

    Premyer Liqada XIII tura iki oyunla start veriləcək

    Futbol
    09:08

    Azərbaycan nümayəndə heyəti Qırğızıstanda seçkiləri müşahidə edəcək

    Xarici siyasət
    09:05

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (28.11.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (28.11.2025)

    Maliyyə
    09:00

    Bu gün Vəkillər Kollegiyasına üzv olmaq istəyənlər test imtahanı verəcək

    Elm və təhsil
    08:56

    KİV: "Barselona" Hansi Fliki əvəzləmək variantlarını nəzərdən keçirir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti