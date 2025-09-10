ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор

    СВМДА формирует будущее организации на Форуме мозговых центров

    Другие
    • 10 сентября, 2025
    • 12:20
    СВМДА формирует будущее организации на Форуме мозговых центров

    На Форуме мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) прошла специальная сессия, посвященная трансформации СВМДА в полноценную международную организацию и наращиванию ее потенциала.

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявила эксперт по военно-политическим вопросам Секретариата СВМДА Мадина Игибаева в рамках 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

    По ее словам, во время сессии были представлены профессиональные идеи и подходы к тому, как СВМДА может стать полноценной международной структурой. Также было доведено до сведения участников информация о новой штаб-квартире организации, открытой в июле этого года президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Эксперт подчеркнула, что озвученные на форуме идеи будут учтены при формировании дальнейшей стратегии развития СВМДА и применены на практике для укрепления организационной структуры и повышения эффективности работы форума.

    "Мы рады возможности участвовать в таком важном мероприятии и надеемся вновь встретиться на Форуме мозговых центров в следующем году", - добавила Игибаева.

    СВМДА форум мозговых центров Мадина Игибаева
    AQEM Beyin Mərkəzləri Forumunda təşkilatın gələcəyini formalaşdırır

    Последние новости

    13:24

    Rhenus Logistics рассматривает инвестиции в Средний коридор

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    Азербайджан и Венгрия укрепляют сотрудничество в сфере водных ресурсов

    Инфраструктура
    13:21
    Фото

    ADSEA и SOCAR Green договорились о сотрудничестве в сфере энергоэффективности

    Инфраструктура
    13:21

    МАГАТЭ и Иран договорились о мониторинге ядерных объектов

    Другие страны
    13:18

    Милли Меджлис ратифицирует ряд международных соглашений

    Милли Меджлис
    13:17

    Парламентский комитет одобрил открытие посольства Азербайджана в Бахрейне

    Милли Меджлис
    13:17

    Польский эксперт: Российские БПЛА в небе Польши могут запустить ст.4 Устава НАТО

    Другие страны
    13:12

    В Азербайджане усилят защиту от селей и паводков, восстановят кяхризы

    Инфраструктура
    13:10

    МИД Польши вызвал временного поверенного в делах России после инцидента с БПЛА

    Другие страны
    Лента новостей