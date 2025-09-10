СВМДА формирует будущее организации на Форуме мозговых центров

На Форуме мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) прошла специальная сессия, посвященная трансформации СВМДА в полноценную международную организацию и наращиванию ее потенциала.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила эксперт по военно-политическим вопросам Секретариата СВМДА Мадина Игибаева в рамках 13-й сессии Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По ее словам, во время сессии были представлены профессиональные идеи и подходы к тому, как СВМДА может стать полноценной международной структурой. Также было доведено до сведения участников информация о новой штаб-квартире организации, открытой в июле этого года президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Эксперт подчеркнула, что озвученные на форуме идеи будут учтены при формировании дальнейшей стратегии развития СВМДА и применены на практике для укрепления организационной структуры и повышения эффективности работы форума.

"Мы рады возможности участвовать в таком важном мероприятии и надеемся вновь встретиться на Форуме мозговых центров в следующем году", - добавила Игибаева.