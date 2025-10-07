Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Шавкат Мирзиёев: Пришло время создать Совет экономического сотрудничества в рамках ОТГ

    Другие
    • 07 октября, 2025
    • 14:39
    Пришло время создать Совет экономического сотрудничества в рамках ОТГ.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    "Сегодня в рамках нашей организации осуществляется сотрудничество в 35 областях. Укрепление организации - наша основная цель и задача. Мы поддерживаем подписание в кратчайшие сроки соглашения о стратегической дружбе и сотрудничестве между тюркскими государствами. Считаем важным создание новой стратегии развития до 2030 года для укрепления многостороннего сотрудничества. В ближайшем будущем мы должны создать новые экономические возможности", - добавил он.

    Президент Узбекистана подчеркнул, что пришло время создать Совет экономического сотрудничества в рамках ОТГ и для этого страна готова учредить офис в Ташкенте.

    Саммит ОТГ Узбекистан Шавкат Мирзиёев
