Принц Гарри совершил неожиданный визит в Киев

Герцог Сассекский прибыл в Украину по приглашению правительства Владимира Зеленского.

Как сообщает Report со ссылкой на The Gardian, в Киев он прилетел вместе с командой Invictus Games вскоре после короткой встречи с королем Чарльзом - первой за последние 20 месяцев.

Цель визита - поддержка раненых украинских военных. "Мы не можем остановить войну, но можем сделать все возможное, чтобы помочь в восстановлении пострадавших", - отметил принц Гарри, подчеркнув важность "очеловечивания" войны и напоминания миру о ее последствиях.

Совместно с фондом Invictus Games он планирует разработать инициативы по реабилитации раненых солдат по всей Украине, где около 130 тысяч человек получили необратимые увечья.

Также сообщается, что принц Гарри встретится с премьер-министром Украины Юлией Свириденко.