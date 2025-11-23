Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет

    При ударах ВС РФ по Донецку погибли четыре человека

    Другие
    • 23 ноября, 2025
    • 13:29
    При ударах ВС РФ по Донецку погибли четыре человека

    За минувшие сутки в результате обстрелов российских войск в Донецкой области Украины погибли четыре человека, еще четверо получили ранения.

    Как передает Report, об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин в телеграм-канале.

    "В Лимане погиб человек. В Краматорске 3 человека погибли и 2 ранены. В Дмитрия-Дарьевке Александровской громады поврежден дом. В Константиновке ранены 2 человека, повреждены автомобиль и храм. В Бахмутском районе в Северске повреждены семь домов.", - уточнил он.

    По словам Филашкина, всего за сутки российские военные 19 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, с линии фронта эвакуирован 221 человек, в том числе 95 детей.

    Донецкая область обстрелы российско-украинская война
    Rusiya Donetskə zərbələr endirib, dörd nəfər həlak olub

    Последние новости

    14:32

    Двое гонщиков "Формулы-1" дисквалифицированы за технические нарушения

    Формула 1
    14:19

    Делегация ХАМАС прибыла в Каир для переговоров по Газе

    Другие страны
    14:01

    Азербайджану и Норвегии на COP30 предоставлен мандат для переговоров по Парижскому соглашению

    Внешняя политика
    13:55

    Следующий турнир FIFA Series будет проведен в Азербайджане

    Футбол
    13:35

    Рамиль Искендерли: В Баку достигнуты конкретные договоренности в рамках инициативы "Мост Мира"

    Внешняя политика
    13:29

    При ударах ВС РФ по Донецку погибли четыре человека

    Другие
    13:19
    Фото
    Видео

    МЧС провело в Гяндже учения для повышения эффективности спасательных работ

    Внутренняя политика
    13:12

    WP: План США предусматривает передачу Украине Tomahawk

    Другие страны
    12:59

    Ван И: Китай намерен наращивать торговлю и инвестиции с Таджикистаном

    Другие страны
    Лента новостей