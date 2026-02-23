Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Другие
    • 23 февраля, 2026
    • 12:33
    Президент утвердил Конвенцию ООН О противодействии киберпреступности

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил Конвенцию ООН "О противодействии киберпреступности".

    Как сообщает Report, президент подписал закон об утверждении Конвенции "Укрепление международного сотрудничества в борьбе с определенными преступлениями, совершаемыми с использованием систем информационных и коммуникационных технологий, и в обмене доказательствами в электронной форме, относящимися к тяжким преступлениям - ООН против киберпреступности".

    Отметим, что Конвенция устанавливает для государств единые правовые стандарты по предупреждению, выявлению, расследованию и преследованию преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий.

    Одним из ключевых требований документа, состоящего из преамбулы, 9 глав и 68 статей, является осуществление мер уголовного преследования в рамках законности, пропорциональности и судебного контроля.

    Конвенция упрощает и стандартизирует процедуры взаимной правовой помощи, что способствует ускорению сотрудничества между правоохранительными органами.

    Азербайджан стал одним из первых государств, ратифицировавших данный международный документ.

