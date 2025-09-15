Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО
- 15 сентября, 2025
- 13:25
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО Салима бен Мухаммеда аль-Малика.
Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.
