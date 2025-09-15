Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО

    Другие
    • 15 сентября, 2025
    • 13:25
    Президент Ильхам Алиев принял генерального директора ИСЕСКО

    Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев 15 сентября принял в Шуше генерального директора ИСЕСКО Салима бен Мухаммеда аль-Малика.

    Как передает Report, информацию распространила пресс-служба президента Азербайджана.

    Президент Ильхам Алиев гендиректор ИСЕСКО Шуша
    İlham Əliyev ICESCO-nun Baş direktorunu qəbul edib
    President Ilham Aliyev receives ICESCO Director General

    Последние новости

    14:00

    Пашинян: Армия должна стать самым последним инструментом безопасности

    В регионе
    13:59

    В Азербайджане предлагаются изменения в закон "О борьбе с туберкулезом"

    Милли Меджлис
    13:58

    В турецком Адыямане произошло землетрясение

    В регионе
    13:57
    Фото

    В селе Сос к концу года будут сданы в эксплуатацию еще 75 домов

    Внутренняя политика
    13:55

    Катар и США обсудили меры по поддержке стабильности в Сирии

    Другие страны
    13:51

    Кремль: Прогресса в вопросе организации саммита РФ-США-Украина нет

    Другие страны
    13:44

    Нелегалы из Афганистана получили тюремный срок в Азербайджане

    Происшествия
    13:39

    Советник команды Red Bull: Я оптимистично настроен на гонку в Баку

    Формула 1
    13:29

    Ахлиман Амирасланов: Разрабатывается новое положение о резидентуре

    Здоровье
    Лента новостей