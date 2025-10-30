Орхан Мамедов: Франчайзинг – это новый образ мышления для субъектов МСБ
Другие
- 30 октября, 2025
- 11:20
Модель франчайзинга для субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ) – это не только бизнес-инструмент, но и новый образ мышления.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на Евразийском форуме франчайзинга в Баку.
По его словам, франчайзинг стимулирует предпринимателей к более системной, плановой деятельности, основанной на международном опыте.
"Более широкое применение этого механизма создаст условия для открытия новых рабочих мест в нашей стране, а также для выхода местных брендов на международный рынок. KOBİA рассматривает развитие франчайзинга как одно из приоритетных направлений", - отметил Мамедов.
Последние новости
11:49
Швейцария присоединилась к некоторым мерам из 18-го пакета санкций ЕС против РФДругие страны
11:45
Орбан встретится с Трампом в Вашингтоне на следующей неделеДругие страны
11:45
Микаил Джаббаров: Чемпионат мира U-23 стал историческим успехом для азербайджанской борьбыИндивидуальные
11:44
Фонд: Развитие коридоров откроет для Азербайджана новые возможности в диверсификации экономикиИнфраструктура
11:43
Представитель Конго: Инициатива БИГ по теме колониализма заслуживает высокой оценкиВнешняя политика
11:42
В Баку сильный ветер повалил платан на троих человекПроисшествия
11:40
МВФ: Экономика Азербайджана в среднесрочный период будет расти на 2,5% в годИнфраструктура
11:40
В Баку проходит международная выставка медицинских инновацийЗдоровье
11:30