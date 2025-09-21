Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля бороться против признания Палестины

    • 21 сентября, 2025
    • 20:03
    Нетаньяху заявил о намерении Израиля бороться против признания Палестины

    Израиль будет бороться против признания палестинской государственности на всех площадках, включая ООН.

    Как передает Report, об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в ходе еженедельного заседания правительства страны.

    "Нам (Израилю - ред.) придется бороться как в ООН, так и на всех других площадках против клеветнической пропаганды, направленной против нас, и против призывов к созданию палестинского государства, которое поставит под угрозу наше существование и станет абсурдной наградой для терроризма", - приводит канцелярия премьера его высказывания.

    Нетаньяху также подтвердил, что в середине следующей недели направится в США, где примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и встретится с американским президентом Дональдом Трампом.

    "Я отправлюсь на Генеральную Ассамблею ООН, а после этого встречусь с нашим другом, президентом Трампом. В ООН я представлю правду, это - правда Израиля, но это также объективная правда о нашей справедливой борьбе с силами зла. Я также представлю наше видение истинного мира, мира, проистекающего из силы", - сказал он.

    Ранее Великобритания, Канада и Австралия официально признали государственность Палестины.

    Биньямин Нетаньяху израиле-палестинский конфликт Палестина Израиль

