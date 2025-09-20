Формула 2: Пять пилотов выбыли из борьбы в спринтерской гонке в Баку - ОБНОВЛЕНО

В спринте "Формулы-2" Гран-при Азербайджана пять пилотов выбыли из борьбы.

Как сообщает Report, на этот раз неудача постигла Хосепа Марию Марти из Campos Racing", Куша Маини из DAMS Lucas Oil и Мартиниуса Стеншорна из Trident.

Ранее из гонки выбыли сошли Оливер Гёте из команды MP Motorsport и Рафаэль Вильягомес из Van Amersfoort Racing.

В настоящее время борьбу продолжают 17 гонщиков.

В рамках спринта пилотам предстоит проехать 21 круг.

Отметим, что Гран-при Азербайджана завершится 21 сентября.

14:24

В Баку во время спринт-гонки Формулы 2 в рамках Гран-при Азербайджана произошли аварийные ситуации.

По информации Report, несколько пилотов столкнулись с серьезными проблемами уже на старте спринт-гонки.

Оливер Гёте из команды MP Motorsport и Рафаэль Виллагомез, представляющий Van Amersfoort Racing, были вынуждены прекратить борьбу после инцидента.