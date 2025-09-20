"Formula 2": Beş pilot Bakıdakı sprint yarışında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB
- 20 sentyabr, 2025
- 14:45
Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sprint yarışında beş pilot mübarizəni dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu dəfə "Campos Racing"dən Xosep Maria Marti, "DAMS Lucas Oil"dən Kuş Maini və "Trident"dən Martinius Stenşorn uğursuzluqla üzləşib.
Daha əvvəl "MP Motorsport" komandasından Oliver Goethe, "Van Amersfoort Racing"dən Rafael Villaqomez mübarizəni dayandırmalı olub.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.
