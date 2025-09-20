İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü 907-ci düzəliş
    "Formula 2": Beş pilot Bakıdakı sprint yarışında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Formula 1
    • 20 sentyabr, 2025
    • 14:45
    Formula 2: Beş pilot Bakıdakı sprint yarışında mübarizəni dayandırıb - YENİLƏNİB

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisinin sprint yarışında beş pilot mübarizəni dayandırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu dəfə "Campos Racing"dən Xosep Maria Marti, "DAMS Lucas Oil"dən Kuş Maini və "Trident"dən Martinius Stenşorn uğursuzluqla üzləşib.

    Daha əvvəl "MP Motorsport" komandasından Oliver Goethe, "Van Amersfoort Racing"dən Rafael Villaqomez mübarizəni dayandırmalı olub.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Bakıda keçirilən "Formula 2" üzrə Azərbaycan Qran-prisində qəzalar olub.

    "Report"un məlumatına görə, bəzi pilotlar sprint yarışının startında uğursuzluqla üzləşiblər.

    "MP Motorsport" komandasından Oliver Goethe, "Van Amersfoort Racing"dən Rafael Villaqomez mübarizəni dayandırıb.

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Qran-prisi sentyabrın 21-də başa çatacaq.

    Формула 2: Пять пилотов выбыли из борьбы в спринтерской гонке в Баку - ОБНОВЛЕНО
    Formula 2: Five drivers abandon competition in sprint race in Baku

