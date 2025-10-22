МВД Грузии: Около 20 участников митинга в Тбилиси задержаны
- 22 октября, 2025
- 22:11
Около 20 участников очередной акции протеста в Тбилиси задержаны в административном порядке.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.
"Несмотря на неоднократные предупреждения патрульной полиции неоднократно о недопустимости совершения противоправных действий, участники акции перекрыли проезжую часть на проспекте Руставели в Тбилиси без законных оснований", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным МВД, молодая женщина, забравшаяся в патрульную машину, была задержана полицией по обвинению в хулиганстве.
В ведомстве в очередной раз призвали участников акции протеста воздержаться от незаконного перекрытия дороги и совершения уголовных правонарушений.
