    МВД Грузии: Около 20 участников митинга в Тбилиси задержаны

    • 22 октября, 2025
    • 22:11
    МВД Грузии: Около 20 участников митинга в Тбилиси задержаны

    Около 20 участников очередной акции протеста в Тбилиси задержаны в административном порядке.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МВД Грузии.

    "Несмотря на неоднократные предупреждения патрульной полиции неоднократно о недопустимости совершения противоправных действий, участники акции перекрыли проезжую часть на проспекте Руставели в Тбилиси без законных оснований", - говорится в сообщении.

    Кроме того, по данным МВД, молодая женщина, забравшаяся в патрульную машину, была задержана полицией по обвинению в хулиганстве.

    В ведомстве в очередной раз призвали участников акции протеста воздержаться от незаконного перекрытия дороги и совершения уголовных правонарушений.

    Лента новостей