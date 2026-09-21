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    Милли Меджлис подготовит обзоры по правам инвалидов, ветеранов и демографической политике

    Другие
    • 21 сентября, 2026
    • 10:34
    Милли Меджлис подготовит обзоры по правам инвалидов, ветеранов и демографической политике

    Милли Меджлис подготовит мониторинги, справки, обзоры и предложения по ряду тем.

    Как сообщает Report, соответствующий вопрос включен в план работы парламентского Комитета по правам человека на осеннюю сессию 2026 года.

    План работы на сессию включает подготовку следующих документов:

    - Регионального мониторинга и аналитической справки о положении в сфере прав человека, уровню территориального равенства и доступности государственных услуг в регионах страны;

    - Сравнительно-правового обзора по теме "Право на аудио- и видеозапись в общественных местах, правовой баланс между неприкосновенностью частной жизни и защитой данных";

    - Правового мониторинга и законодательных предложений по изучению статуса исполнения решений административных органов и административных судов;

    - Отчета о мониторинге и политических рекомендаций по теме "Физическая и цифровая доступность лиц с инвалидностью при доступе к государственным и частным услугам";

    - Сравнительного политического документа на основе сравнения социальных и правовых обеспечений ветеранов, участников войны и семей шехидов с международным опытом;

    - Обзора международного опыта по теме "Демографические изменения и долгосрочная политика социальной заботы";

    - Мониторинга и политических рекомендаций по теме "Обеспечение прав человека на освобожденных территориях: возвращение, собственность, доступ к услугам и инклюзивное заселение".

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ) Права человека Социальная защита Персональные данные
    Milli Məclis bir sıra mövzularda monitorinq, arayış, icmal və təkliflər hazırlayacaq

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