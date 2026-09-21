Milli Məclis bir sıra mövzularda monitorinq, arayış, icmal və təkliflər hazırlayacaq
- 21 sentyabr, 2026
- 10:00
Milli Məclis bir sıra mövzularda monitorinq, arayış, icmal və təkliflər hazırlayacaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə məsələ parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin 2026-cı il payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.
Komitənin iş planı belədir:
- Regionlarda insan hüquqları, ərazi bərabərliyi və dövlət xidmətlərinə çıxış imkanlarının vəziyyəti haqqında regional monitorinq və analitik arayışın hazırlanması;
- "İctimai yerlərdə audio və video çəkiliş hüququ, şəxsi həyatın toxunulmazlığı və məlumatların qorunması arasında hüquqi balans" mövzusunda müqayisəli hüquqi icmalın hazırlanması;
- İnzibati orqanların və inzibati məhkəmələrin qərarlarının icra vəziyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı hüquqi monitorinq və qanunvericilik təkliflərinin hazırlanması;
- Əlilliyi olan şəxslərin dövlət və özəl xidmətlərə çıxışında fiziki və rəqəmsal əlçatanlıq" mövzusunda monitorinq hesabatı və siyasət tövsiyələrinin hazırlanması;
- Veteranların, müharibə iştirakçılarının və şəhid ailələrinin sosial və hüquqi təminatlarının beynəlxalq təcrübə ilə müqayisəsi əsasında müqayisəli siyasət sənədinin hazırlanması;
- "Demoqrafik dəyişikliklər və uzunmüddətli sosial qayğı siyasəti" mövzusunda beynəlxalq təcrübə icmalının hazırlanması;
- Azad edilmiş ərazilərdə insan hüquqlarının təmin olunması: qayıdış, mülkiyyət, xidmətlərə çıxış və inklüziv məskunlaşma" mövzusunda monitorinq və siyasət tövsiyələrinin hazırlanması.