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    Milli Məclis bir sıra mövzularda monitorinq, arayış, icmal və təkliflər hazırlayacaq

    Daxili siyasət
    • 21 sentyabr, 2026
    • 10:00
    Milli Məclis bir sıra mövzularda monitorinq, arayış, icmal və təkliflər hazırlayacaq

    Milli Məclis bir sıra mövzularda monitorinq, arayış, icmal və təkliflər hazırlayacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məsələ parlamentin İnsan hüquqları komitəsinin 2026-cı il payız sessiyası üzrə iş planına daxil edilib.

    Komitənin iş planı belədir:

    - Regionlarda insan hüquqları, ərazi bərabərliyi və dövlət xidmətlərinə çıxış imkanlarının vəziyyəti haqqında regional monitorinq və analitik arayışın hazırlanması;

    - "İctimai yerlərdə audio və video çəkiliş hüququ, şəxsi həyatın toxunulmazlığı və məlumatların qorunması arasında hüquqi balans" mövzusunda müqayisəli hüquqi icmalın hazırlanması;

    - İnzibati orqanların və inzibati məhkəmələrin qərarlarının icra vəziyyətinin öyrənilməsi ilə bağlı hüquqi monitorinq və qanunvericilik təkliflərinin hazırlanması;

    - Əlilliyi olan şəxslərin dövlət və özəl xidmətlərə çıxışında fiziki və rəqəmsal əlçatanlıq" mövzusunda monitorinq hesabatı və siyasət tövsiyələrinin hazırlanması;

    - Veteranların, müharibə iştirakçılarının və şəhid ailələrinin sosial və hüquqi təminatlarının beynəlxalq təcrübə ilə müqayisəsi əsasında müqayisəli siyasət sənədinin hazırlanması;

    - "Demoqrafik dəyişikliklər və uzunmüddətli sosial qayğı siyasəti" mövzusunda beynəlxalq təcrübə icmalının hazırlanması;

    - Azad edilmiş ərazilərdə insan hüquqlarının təmin olunması: qayıdış, mülkiyyət, xidmətlərə çıxış və inklüziv məskunlaşma" mövzusunda monitorinq və siyasət tövsiyələrinin hazırlanması.

    Milli Məclis İşğaldan azad edilmiş ərazilər
    Милли Меджлис подготовит обзоры по правам инвалидов, ветеранов и демографической политике

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