Милли Меджлис подготовит обзоры по правам инвалидов, ветеранов и демографической политике

Милли Меджлис подготовит мониторинги, справки, обзоры и предложения по ряду тем.

Как сообщает Report, соответствующий вопрос включен в план работы парламентского Комитета по правам человека на осеннюю сессию 2026 года.

План работы на сессию включает подготовку следующих документов:

- Регионального мониторинга и аналитической справки о положении в сфере прав человека, уровню территориального равенства и доступности государственных услуг в регионах страны;

- Сравнительно-правового обзора по теме "Право на аудио- и видеозапись в общественных местах, правовой баланс между неприкосновенностью частной жизни и защитой данных";

- Правового мониторинга и законодательных предложений по изучению статуса исполнения решений административных органов и административных судов;

- Отчета о мониторинге и политических рекомендаций по теме "Физическая и цифровая доступность лиц с инвалидностью при доступе к государственным и частным услугам";

- Сравнительного политического документа на основе сравнения социальных и правовых обеспечений ветеранов, участников войны и семей шехидов с международным опытом;

- Обзора международного опыта по теме "Демографические изменения и долгосрочная политика социальной заботы";

- Мониторинга и политических рекомендаций по теме "Обеспечение прав человека на освобожденных территориях: возвращение, собственность, доступ к услугам и инклюзивное заселение".