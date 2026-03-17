Исраэль Кац: Али Лариджани ликвидирован авиаударом ВВС Израиля
- 17 марта, 2026
- 13:29
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля.
Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.
"Начальник штаба проинформировал меня о том, что секретарь Совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" были ликвидированы", - цитируют СМИ слова Каца.
Ранее иранские СМИ сообщали, что Лариджани выступит с посланием в ближайшее время после сообщений, что он стал целью атаки Израиля.
Али Лариджани был секретарем Высшего совета национальной безопасности и советником убитого 28 февраля Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, играл ключевую роль в переговорах по ядерной программе и внешней политике.
