    Исраэль Кац: Али Лариджани ликвидирован авиаударом ВВС Израиля

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что секретарь Совбеза Ирана Али Лариджани ликвидирован в результате авиаудара ВВС Израиля.

    Как передает Report, об этом сообщают израильские СМИ.

    "Начальник штаба проинформировал меня о том, что секретарь Совета национальной безопасности Лариджани и глава "Басидж" были ликвидированы", - цитируют СМИ слова Каца.

    Ранее иранские СМИ сообщали, что Лариджани выступит с посланием в ближайшее время после сообщений, что он стал целью атаки Израиля.

    Али Лариджани был секретарем Высшего совета национальной безопасности и советником убитого 28 февраля Верховного лидера Ирана Али Хаменеи, играл ключевую роль в переговорах по ядерной программе и внешней политике.

    İsrael Kats: Əli Laricani hava zərbəsi nəticəsində öldürülüb
    Katz: Ali Larijani killed in airstrike
    Шойгу: Против России действует система спецслужб из 56 стран

    Максат Мамытканов о приоритетах партнерства Бишкека и Баку: энергетика, логистика и авиасообщение – ИНТЕРВЬЮ

    Милли Меджлис одобрил в I чтении поправки в КоАП по ИИ-контенту, насилию над детьми

    Переселившимся в село Ходжавенд 11 семьям вручены ключи от квартир

    Посол Мунхбаяр: Товарооборот Монголии и Азербайджана не соответствует потенциалу стран

    Милли Меджлис поздравил Ильхама Алиева и Мехрибан Алиеву с Новрузом и Рамазаном

    Зеленский: Украина готова помочь США против беспилотников Ирана

    Азербайджан увеличил доходы от экспорта нефтепродуктов на 52%

