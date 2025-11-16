Ильхам Алиев: Узбекистан уверенно идет по пути развития и созидания

Узбекистан под мудрым руководством президента Шавката Мирзиёева уверенно идет по пути развития и созидания.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на VII Консультативной встрече глав государств в формате "Центральная Азия+Азербайджан".

Ильхам Алиев поблагодарил Мирзиёева за приглашение принять участие в консультативной встрече и традиционное гостеприимство.

"Узбекистан под мудрым руководством моего брата Шавката Мирзиёева уверенно идет по пути развития и созидания. Большой международный авторитет, эффективные экономические реформы, масштабные проекты в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства вывели Узбекистан на лидирующие позиции в регионе", - сказал Алиев.

Президент Азербайджана также подчеркнул, что Узбекистан, благодаря каждодневной заботе главы государства, находится среди ведущих спортивных держав мира, о чем свидетельствуют итоги последних летних Олимпийских игр.

"Мирзиёев не только мудрый государственный деятель, но и человек, внесший большой вклад в дело развития узбекско-азербайджанских отношений. В Азербайджане его любят и уважают за конкретные дела, за доброе отношение к нашему народу", - добавил президент Азербайджана.