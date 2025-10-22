Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Центробанк форум "Шелковый путь"

    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Другие
    • 22 октября, 2025
    • 14:17
    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Европа рискует потерять лидерство в стратегических отраслях из-за растущего доминирования Китая на рынке чистых технологий и сокращения своей конкурентоспособности.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила, выступая в парламенте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Наряду с обороной, конкурентоспособность будет важным вопросом повестки завтрашнего заседания Совета ЕС.

    По ее словам, Китай экспортирует почти вдвое больше "зеленых" технологий, чем Европейский союз, активно субсидирует это направление и вытесняет европейские компании с ключевых рынков.

    Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не может позволить себе новую зависимость – на этот раз технологическую. "Европа должна контролировать технологии, которые определяют наше будущее", - заявила она.

    Чтобы укрепить конкурентоспособность, Еврокомиссия предложит меры по защите стратегических отраслей: введение критерия "сделано в Европе" при государственных закупках, поддержку производства аккумуляторов и электромобилей, а также обеспечение того, чтобы иностранные инвестиции приносили пользу европейской экономике.

    Президент Еврокомиссии отметила, что чистые технологии - это не только инструмент снижения выбросов, но и ключ к экономической независимости и процветанию Европы.

    Урсула фон дер Ляйен Евросоюз Китай конкурентоспособность Еврокомиссия

    Последние новости

    14:47

    Норвегия предоставит Украине почти $100 млн на поддержку энергетики

    Другие страны
    14:39

    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 9%

    Финансы
    14:37

    Расходы на оборону и нацбезопасность за 9 месяцев превысили 5 млрд манатов

    Финансы
    14:30

    Азербайджан готов к тесному партнерству с Туркменистаном в газовой и "зеленой" энергетике

    Энергетика
    14:30

    В Казахстане отчет о крушении самолета AZAL могут опубликовать в начале 2026 года

    Внешняя политика
    14:27

    Президент Ильхам Алиев поздравил нового премьер-министра Японии

    Внешняя политика
    14:26

    Учреждена юбилейная медаль по случаю 30-летия Конституции Азербайджана

    Внутренняя политика
    14:22

    Обнародован госдолг Азербайджана

    Финансы
    14:17

    Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

    Другие
    Лента новостей