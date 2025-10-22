Фон дер Ляйен: Европа рискует проиграть Китаю в стратегических отраслях

Европа рискует потерять лидерство в стратегических отраслях из-за растущего доминирования Китая на рынке чистых технологий и сокращения своей конкурентоспособности.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявила, выступая в парламенте, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Наряду с обороной, конкурентоспособность будет важным вопросом повестки завтрашнего заседания Совета ЕС.

По ее словам, Китай экспортирует почти вдвое больше "зеленых" технологий, чем Европейский союз, активно субсидирует это направление и вытесняет европейские компании с ключевых рынков.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС не может позволить себе новую зависимость – на этот раз технологическую. "Европа должна контролировать технологии, которые определяют наше будущее", - заявила она.

Чтобы укрепить конкурентоспособность, Еврокомиссия предложит меры по защите стратегических отраслей: введение критерия "сделано в Европе" при государственных закупках, поддержку производства аккумуляторов и электромобилей, а также обеспечение того, чтобы иностранные инвестиции приносили пользу европейской экономике.

Президент Еврокомиссии отметила, что чистые технологии - это не только инструмент снижения выбросов, но и ключ к экономической независимости и процветанию Европы.