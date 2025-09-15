ЕС сократил выдачу виз для граждан РФ в 7,4 раза с 2019 года

Еврокомиссия работает над новой визовой стратегией для граждан России, которая будет представлена к концу текущего года – речь идет о дальнейшем ужесточении правил выдачи виз.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе, заявил официальный представитель ЕС Маркус Ламмерт.

"С начала вторжения России в Украину мы приняли беспрецедентные меры, чтобы заставить ее прекратить эту несправедливую атаку. В 2022 году было приостановлено соглашение с РФ об упрощении выдачи виз ", - отметил он.

По его словам, с 2022 года были приняты четкие рекомендации для ограничения выдачи виз россиянам странами-членами ЕС и обеспечения безопасности и пограничного контроля. Еврокомиссия внимательно следит за выполнением этих рекомендаций.

Статистика показывает значительное сокращение количества выданных шенгенских виз гражданам России. Если в 2019 году было выдано около 4 млн виз, то в 2023 году оно сократилось до 517 тыс., а в 2024 году составило 541 тыс.

Ламмерт воздержался от комментариев о включении визовых ограничений в готовящийся 19-й пакет санкций в отношении России, лишь добавив, что пересмотр визовой политики запланирован.