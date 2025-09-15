Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1

    ЕС сократил выдачу виз для граждан РФ в 7,4 раза с 2019 года

    Другие
    • 15 сентября, 2025
    • 16:24
    ЕС сократил выдачу виз для граждан РФ в 7,4 раза с 2019 года

    Еврокомиссия работает над новой визовой стратегией для граждан России, которая будет представлена к концу текущего года – речь идет о дальнейшем ужесточении правил выдачи виз.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в Брюсселе, заявил официальный представитель ЕС Маркус Ламмерт.

    "С начала вторжения России в Украину мы приняли беспрецедентные меры, чтобы заставить ее прекратить эту несправедливую атаку. В 2022 году было приостановлено соглашение с РФ об упрощении выдачи виз ", - отметил он.

    По его словам, с 2022 года были приняты четкие рекомендации для ограничения выдачи виз россиянам странами-членами ЕС и обеспечения безопасности и пограничного контроля. Еврокомиссия внимательно следит за выполнением этих рекомендаций.

    Статистика показывает значительное сокращение количества выданных шенгенских виз гражданам России. Если в 2019 году было выдано около 4 млн виз, то в 2023 году оно сократилось до 517 тыс., а в 2024 году составило 541 тыс.

    Ламмерт воздержался от комментариев о включении визовых ограничений в готовящийся 19-й пакет санкций в отношении России, лишь добавив, что пересмотр визовой политики запланирован.

    Последние новости

    17:11

    Азербайджан увеличил экспорт природного газа почти на 4%

    Энергетика
    17:08

    Азербайджан за 8 месяцев экспортировал около 16 млн тонн нефти

    Энергетика
    17:07

    Житель Кяльбаджара: Мы возвращаемся на родную землю со слезами радости

    Внутренняя политика
    16:58

    В Баку арестован бизнесмен "Вюсал 300"

    Происшествия
    16:48

    МИД Болгарии выразил РФ письменный демарш из-за инцидента с БПЛА в Польше

    Другие страны
    16:41
    Видео

    Эмоции первоклассников в средней школе №288 в День знаний – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

    Наука и образование
    16:40

    Положительное сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана сократилось почти втрое

    Финансы
    16:37
    Фото
    Видео

    Переселившимся в Кяльбаджар жителям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Карабах
    16:33

    В Баку обсудили развитие партнерства Азербайджана с НАТО

    Внешняя политика
    Лента новостей