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    Эми Карлон: Реализованный ТМТМ способен преобразовать торговые потоки по всей Евразии

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    • 01 октября, 2026
    • 09:33
    Эми Карлон: Реализованный ТМТМ способен преобразовать торговые потоки по всей Евразии

    США поддержали развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор - ТМТМ) реальными инвестициями, включая $201 млн в рамках Фонда развития ТМТМ.

    Как передает Report, об этом заявила временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

    По ее словам, расширение региональной взаимосвязанности является одним из приоритетов США.

    "Транскаспийский международный транспортный маршрут соединяет Центральную Азию, Каспийский регион и Южный Кавказ с рынками США и Европы. Этот торговый маршрут- нечто большее, чем инфраструктура. Это мост между экономиками, между народами и между вашим будущим", - сказала дипломат.

    Она отметила, что полностью реализованный ТМТМ способен преобразовать торговые потоки по всей Евразии.

    "Каждая страна, представленная в этом зале, может получить от этого выгоду. Это не абстрактное обещание. Американские и международные инвесторы уже начали превращать этот маршрут в реальность", - добавила Карлон.

    "Мы являемся партнером, который будет добиваться конкретных результатов, выполнять взятые на себя обязательства и инвестировать в общий успех", - подчеркнула временная поверенная.

    Эми Карлон Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Региональный форум CAMCA
    Emi Karlon: "Tam reallaşdırılmış TBNM bütün Avrasiya üzrə ticarət axınlarını dəyişdirməyə qadirdir"
    Amy Carlon: Fully implemented TITR could transform trade flows across Eurasia
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