Эми Карлон: Реализованный ТМТМ способен преобразовать торговые потоки по всей Евразии

США поддержали развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор - ТМТМ) реальными инвестициями, включая $201 млн в рамках Фонда развития ТМТМ.

Как передает Report, об этом заявила временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.

По ее словам, расширение региональной взаимосвязанности является одним из приоритетов США.

"Транскаспийский международный транспортный маршрут соединяет Центральную Азию, Каспийский регион и Южный Кавказ с рынками США и Европы. Этот торговый маршрут- нечто большее, чем инфраструктура. Это мост между экономиками, между народами и между вашим будущим", - сказала дипломат.

Она отметила, что полностью реализованный ТМТМ способен преобразовать торговые потоки по всей Евразии.

"Каждая страна, представленная в этом зале, может получить от этого выгоду. Это не абстрактное обещание. Американские и международные инвесторы уже начали превращать этот маршрут в реальность", - добавила Карлон.

"Мы являемся партнером, который будет добиваться конкретных результатов, выполнять взятые на себя обязательства и инвестировать в общий успех", - подчеркнула временная поверенная.