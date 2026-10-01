Эми Карлон: Реализованный ТМТМ способен преобразовать торговые потоки по всей Евразии
- 01 октября, 2026
- 09:33
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США поддержали развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор - ТМТМ) реальными инвестициями, включая $201 млн в рамках Фонда развития ТМТМ.
Как передает Report, об этом заявила временная поверенная в делах США в Азербайджане Эми Карлон на Региональном форуме CAMCA 2026 в Баку.
По ее словам, расширение региональной взаимосвязанности является одним из приоритетов США.
"Транскаспийский международный транспортный маршрут соединяет Центральную Азию, Каспийский регион и Южный Кавказ с рынками США и Европы. Этот торговый маршрут- нечто большее, чем инфраструктура. Это мост между экономиками, между народами и между вашим будущим", - сказала дипломат.
Она отметила, что полностью реализованный ТМТМ способен преобразовать торговые потоки по всей Евразии.
"Каждая страна, представленная в этом зале, может получить от этого выгоду. Это не абстрактное обещание. Американские и международные инвесторы уже начали превращать этот маршрут в реальность", - добавила Карлон.
"Мы являемся партнером, который будет добиваться конкретных результатов, выполнять взятые на себя обязательства и инвестировать в общий успех", - подчеркнула временная поверенная.