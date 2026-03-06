Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    BP начала проектирование объектов для месторождения "Карабах"

    • 06 марта, 2026
    • 17:56
    BP начала проектирование объектов для месторождения Карабах

    Компания BP начала проектирование объектов для будущей добычи углеводородов на месторождении "Карабах".

    Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.

    "Для ускорения работ на месторождении Карабах мы, параллельно с сейсмическими исследованиями, начали проектирование объектов, которые потребуются для будущей добычи", - отметил Кристофоли.

    Он сообщил, что также ведется работа по планированию самой добычи: "В частности, добыча будет осуществляться с подводных скважин без строительства платформ, при этом они будут соединены трубопроводами с существующей платформой "Глубоководный Гюнешли"".

    Кристофоли добавил, что строительство трубопроводов будет выполняться по новой технологии - не в море с использованием судна-трубоукладчика, а на суше:

    "Трубопроводы будут полностью возводиться на берегу и методом скольжения доставляться до месторождения. Для этого на суше планируется строительство специального объекта, который будет использоваться и для других проектов. Место для строительства уже определено", - сказал он.

    месторождение компания BP Джованни Кристофоли сейсмические исследования
    BP begins designing facilities for Karabagh field
