BP начала проектирование объектов для месторождения "Карабах"

Компания BP начала проектирование объектов для будущей добычи углеводородов на месторождении "Карабах".

Как сообщает Report, об этом заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Джованни Кристофоли на пресс-конференции 6 марта.

"Для ускорения работ на месторождении Карабах мы, параллельно с сейсмическими исследованиями, начали проектирование объектов, которые потребуются для будущей добычи", - отметил Кристофоли.

Он сообщил, что также ведется работа по планированию самой добычи: "В частности, добыча будет осуществляться с подводных скважин без строительства платформ, при этом они будут соединены трубопроводами с существующей платформой "Глубоководный Гюнешли"".

Кристофоли добавил, что строительство трубопроводов будет выполняться по новой технологии - не в море с использованием судна-трубоукладчика, а на суше:

"Трубопроводы будут полностью возводиться на берегу и методом скольжения доставляться до месторождения. Для этого на суше планируется строительство специального объекта, который будет использоваться и для других проектов. Место для строительства уже определено", - сказал он.