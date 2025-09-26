BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США
Другие
- 26 сентября, 2025
- 12:53
Компания BMW отзывает более 196 тыс. автомобилей в США из-за дефекта стартера.
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщает Национальное управление по безопасности дорожного движения (NHTSA).
"Реле стартера может подвергаться коррозии, создавая угрозу перегрева и короткого замыкания с последующим возгоранием" - сообщает NHTSA.
Отзыв затрагивает многие модели, включая BMW 230i 2022 года выпуска. Дилеры BMW бесплатно проверят и заменят стартер в случае необходимости.
