"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче чемпионата Испании

"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report, игра прошла в столице Каталонии на стадионе "Йохан Кройф Арена" в присутствии 6 000 зрителей и завершилась со счетом 6:0.

В составе победителей по дублю оформили Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски.

После этой победы команда под руководством Ханса-Дитера Флика набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал", у команды Хаби Алонсо 12 очков после четырех игр.