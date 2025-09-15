Ильхам Алиев Ассамблея Союза страховщиков Тюркского мира Чарли Кирк Польша Великое возвращение Катар
    "Барселона" разгромила "Валенсию" в матче чемпионата Испании

    • 15 сентября, 2025
    • 01:38
    Барселона разгромила Валенсию в матче чемпионата Испании

    "Барселона" разгромила "Валенсию" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.

    Как передает Report, игра прошла в столице Каталонии на стадионе "Йохан Кройф Арена" в присутствии 6 000 зрителей и завершилась со счетом 6:0.

    В составе победителей по дублю оформили Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски.

    После этой победы команда под руководством Ханса-Дитера Флика набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал", у команды Хаби Алонсо 12 очков после четырех игр.

