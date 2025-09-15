"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче чемпионата Испании
Другие
- 15 сентября, 2025
- 01:38
"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче четвертого тура чемпионата Испании по футболу.
Как передает Report, игра прошла в столице Каталонии на стадионе "Йохан Кройф Арена" в присутствии 6 000 зрителей и завершилась со счетом 6:0.
В составе победителей по дублю оформили Фермин Лопес, Рафинья и Роберт Левандовски.
После этой победы команда под руководством Ханса-Дитера Флика набрала 10 очков и поднялась на вторую строчку в турнирной таблице. Лидирует в Ла Лиге мадридский "Реал", у команды Хаби Алонсо 12 очков после четырех игр.
Последние новости
01:38
"Барселона" разгромила "Валенсию" в матче чемпионата ИспанииДругие
01:10
Bild: Главой контрразведки ФРГ назначат выходца из ТурцииДругие страны
00:51
СМИ: В США задержали осквернившего мемориал памяти Чарли КиркаДругие страны
00:27
Президент Алжира утвердил состав нового правительстваДругие страны
00:09
В Гяндже завершился турнир по плаванию "Ganja Cup 2025"Командные
00:00
Минуло 107 лет со дня освобождения Баку от армяно-большевистской оккупацииВнутренняя политика
00:00
В Азербайджане отмечается День знанийНаука и образование
23:52
Азербайджанские борцы вольного стиля завоевали медали на чемпионате мира в ЗагребеКомандные
23:24