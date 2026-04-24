Азербайджан – страна мультикультурализма - ФОТОРЕПОРТАЖ с выставки

Мультикультурализм в Азербайджане - это не просто абстрактная идея, а живая реальность, которая укоренилась в обществе и поддерживалась и продолжает поддерживаться на самом высоком государственном уровне.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил азербайджанский посол в Бельгии Вагиф Садыхов на открытии в Брюсселе выставки фотографии "Краски Азербайджана: страна мультикультурализма".

"Наша география сформировала нашу историю, но наши люди сформировали нашу идентичность. Идентичность, построенную на сосуществовании, мультикультурализме, взаимном уважении и глобализме", - сказал посол.

По его словам, представители разных религий и этнических групп живут в Азербайджане в мире и гармонии, а мечети, церкви, синагоги функционируют бок о бок.

О создании работ, представленных на выставке в Королевском галльском клубе (Cercle Royal Gaulois) в Брюсселе, рассказал их автор, фотограф Этибар Джафаров.

Профессор Свободного университета Брюсселя Филипп Хамбл и политолог Мишель Ивор поделились своим впечатлениями от визитов в Азербайджан.