Арестован начальник "Дома отдыха" Минобороны
Другие
- 16 октября, 2025
- 19:17
В отношении начальника "Дома отдыха" (санатория) Министерства обороны Азербайджана майора Ильхама Хагвердиева избрана мера пресечения в виде ареста.
Как сообщает Report, соответствующее решение принял Бакинский военный суд.
Отметим, что Ильхам Хагвердиев обвиняется по статье 311 (получение взятки) Уголовного кодекса АР.
