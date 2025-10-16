Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Арестован начальник "Дома отдыха" Минобороны

    Другие
    • 16 октября, 2025
    • 19:17
    Арестован начальник Дома отдыха Минобороны

    В отношении начальника "Дома отдыха" (санатория) Министерства обороны Азербайджана майора Ильхама Хагвердиева избрана мера пресечения в виде ареста.

    Как сообщает Report, соответствующее решение принял Бакинский военный суд.

    Отметим, что Ильхам Хагвердиев обвиняется по статье 311 (получение взятки) Уголовного кодекса АР.

    "Дом отдыха" Минобороны Азербайджана получение взятки
    Müdafiə Nazirliyinin "İstirahət evi"nin rəisi barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

