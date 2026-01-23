Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Азербайджане в 2025 году в 43 ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 12 человек

    Происшествия
    • 23 января, 2026
    • 09:23
    В Азербайджане в 2025 году в 43 ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 12 человек

    В 2025 году в Азербайджане зафиксировано 43 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей мотоциклов и мопедов.

    Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции.

    В результате этих инцидентов погибли 12 человек, 36 человек получили травмы различной степени тяжести.

    ДТП водители мопедов Азербайджан дорожная полиция
    Ötən il motosiklet və moped sürücülərinin iştirakı ilə 43 qəza olub, 12 nəfər ölüb

    Последние новости

    09:55

    Прием заявок на мероприятия в рамках WUF13 заканчивается через  неделю

    Инфраструктура
    09:55

    Фариз Исмаилзаде: Выбор Баку штаб-квартирой CECECO - победа азербайджанской дипломатии

    Энергетика
    09:50
    Фото

    Минкультуры презентовало концепцию "Культура Азербайджана-2040"

    Kультурная политика
    09:50

    Цена на золото поднялась до рекордного уровня выше $4 960 за унцию

    Финансы
    09:42

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $67

    Энергетика
    09:36

    Историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" выбрал аудитора

    Финансы
    09:32

    ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудника полиции за вымогательство

    В регионе
    09:24

    В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет

    В регионе
    09:23

    В Азербайджане в 2025 году в 43 ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 12 человек

    Происшествия
    Лента новостей