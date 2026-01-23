В Азербайджане в 2025 году в 43 ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 12 человек
Происшествия
- 23 января, 2026
- 09:23
В 2025 году в Азербайджане зафиксировано 43 дорожно-транспортных происшествия по вине водителей мотоциклов и мопедов.
Об этом сообщили Report в Главном управлении государственной дорожной полиции.
В результате этих инцидентов погибли 12 человек, 36 человек получили травмы различной степени тяжести.
