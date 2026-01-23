ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудника полиции за вымогательство
В регионе
- 23 января, 2026
- 09:32
В Кыргызстане задержали сотрудника милиции, который вымогал деньги у иностранцев.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбезопаности (ГКНБ) страны.
"Зная об отсутствии у иностранных граждан разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности ежемесячно получал от них 5–20 тыс. сомов за так называемое "крышевание". В случае отказа от передачи денег угрожал штрафами и дальнейшей депортацией", - отметили в ГКНБ.
Подозреваемого задержали при получении очередной суммы и водворили в ИВС.
Последние новости
09:55
Прием заявок на мероприятия в рамках WUF13 заканчивается через неделюИнфраструктура
09:55
Фариз Исмаилзаде: Выбор Баку штаб-квартирой CECECO - победа азербайджанской дипломатииЭнергетика
09:50
Фото
Минкультуры презентовало концепцию "Культура Азербайджана-2040"Kультурная политика
09:50
Цена на золото поднялась до рекордного уровня выше $4 960 за унциюФинансы
09:42
Цена азербайджанской нефти упала ниже $67Энергетика
09:36
Историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" выбрал аудитораФинансы
09:32
ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудника полиции за вымогательствоВ регионе
09:24
В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кюветВ регионе
09:23