ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудника полиции за вымогательство

В Кыргызстане задержали сотрудника милиции, который вымогал деньги у иностранцев.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбезопаности (ГКНБ) страны.

"Зная об отсутствии у иностранных граждан разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности ежемесячно получал от них 5–20 тыс. сомов за так называемое "крышевание". В случае отказа от передачи денег угрожал штрафами и дальнейшей депортацией", - отметили в ГКНБ.

Подозреваемого задержали при получении очередной суммы и водворили в ИВС.