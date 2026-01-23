Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудника полиции за вымогательство

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 09:32
    ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудника полиции за вымогательство

    В Кыргызстане задержали сотрудника милиции, который вымогал деньги у иностранцев.

    Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Госкомитете нацбезопаности (ГКНБ) страны.

    "Зная об отсутствии у иностранных граждан разрешительных документов на осуществление трудовой деятельности ежемесячно получал от них 5–20 тыс. сомов за так называемое "крышевание". В случае отказа от передачи денег угрожал штрафами и дальнейшей депортацией", - отметили в ГКНБ.

    Подозреваемого задержали при получении очередной суммы и водворили в ИВС.

    Кыргызстан ГКНБ взятки мигранты иностранцы

