    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Прием заявок на мероприятия в рамках WUF13 заканчивается через  неделю

    Инфраструктура
    • 23 января, 2026
    • 09:55
    До конца регистрации на партнерские мероприятия в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), которая пройдет в Баку 17-22 мая, осталась одна неделя.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанскую операционную компанию WUF13, крайний срок приема заявок установлен на 29 января 2026 года.

    Для подачи заявок следует пройти по ссылке.

    Прием заявок на организацию мероприятий осуществляется по семи категориям: Networking, One UN, SDGs in Action, Urban Cinema, Urban Library, Voices from Cities и WUF Academy.

    Организации и учреждения, планирующие подачу заявок, должны предварительно пройти онлайн-регистрацию через платформу Глобальной системы управления мероприятиями UN-Habitat (GEMS).

    После завершения процесса регистрации пользователи могут получить доступ к разделу Applications / Заявки в своем личном кабинете, чтобы ознакомиться с требованиями для соответствующих категорий и завершить оформление своих заявок. Отметим, что для каждой категории можно подать только одну заявку.

    Для получения дополнительной информации о регистрации и организации мероприятий можно обратиться через электронную почту [email protected].

    WUF13 çərçivəsindəki tədbirlərə müraciət qəbulu 1 həftəyə başa çatır
    One week left to apply for WUF13 partner-led events

    Лента новостей