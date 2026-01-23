Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет

    В регионе
    • 23 января, 2026
    • 09:24
    В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет

    Рейсовый автобус с 9 пассажирами съехал в кювет на федеральной трассе Р-258 "Байкал" вблизи села Средний Убукун Селенгинского района Бурятии.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на районную администрацию.

    Женщина с травмой руки доставлена в больницу.

    "Рейсовый автобус, следовавший из Улан-Удэ в Кяхту, съехал в кювет вблизи села Средний Убукун. В салоне находилось 9 пассажиров, одна из них повредила руку, госпитализирована в Гусиноозерскую ЦРБ", - сказали в администрации.

    Причины ДТП устанавливает полиция.

    Бурятия кювет автобус

    Последние новости

    09:55

    Прием заявок на мероприятия в рамках WUF13 заканчивается через  неделю

    Инфраструктура
    09:55

    Фариз Исмаилзаде: Выбор Баку штаб-квартирой CECECO - победа азербайджанской дипломатии

    Энергетика
    09:50
    Фото

    Минкультуры презентовало концепцию "Культура Азербайджана-2040"

    Kультурная политика
    09:50

    Цена на золото поднялась до рекордного уровня выше $4 960 за унцию

    Финансы
    09:42

    Цена азербайджанской нефти упала ниже $67

    Энергетика
    09:36

    Историко-архитектурный заповедник "Ичеришехер" выбрал аудитора

    Финансы
    09:32

    ГКНБ Кыргызстана задержал сотрудника полиции за вымогательство

    В регионе
    09:24

    В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет

    В регионе
    09:23

    В Азербайджане в 2025 году в 43 ДТП с участием мотоциклов и мопедов погибли 12 человек

    Происшествия
    Лента новостей