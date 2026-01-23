В Бурятии маршрутный автобус с девятью пассажирами съехал в кювет
В регионе
23 января, 2026
- 09:24
Рейсовый автобус с 9 пассажирами съехал в кювет на федеральной трассе Р-258 "Байкал" вблизи села Средний Убукун Селенгинского района Бурятии.
Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на районную администрацию.
Женщина с травмой руки доставлена в больницу.
"Рейсовый автобус, следовавший из Улан-Удэ в Кяхту, съехал в кювет вблизи села Средний Убукун. В салоне находилось 9 пассажиров, одна из них повредила руку, госпитализирована в Гусиноозерскую ЦРБ", - сказали в администрации.
Причины ДТП устанавливает полиция.
