Цена на золото поднялась до рекордного уровня выше $4 960 за унцию

Стоимость золота растет в пятницу утром, обновляя рекордные уровни выше $4 960 за тройскую унцию.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $44,91 относительно предыдущего закрытия, или на 0,91%, - до $4 958,31 за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил максимум в $4 969,69.

Мартовский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 2,38% - до $98,6 за унцию, также в ходе торгов обновив максимум в $99,19.