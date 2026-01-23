Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    Цена на золото поднялась до рекордного уровня выше $4 960 за унцию

    Финансы
    • 23 января, 2026
    • 09:50
    Цена на золото поднялась до рекордного уровня выше $4 960 за унцию

    Стоимость золота растет в пятницу утром, обновляя рекордные уровни выше $4 960 за тройскую унцию.

    Как передает Report, это следует из данных торгов.

    Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $44,91 относительно предыдущего закрытия, или на 0,91%, - до $4 958,31 за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил максимум в $4 969,69.

    Мартовский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 2,38% - до $98,6 за унцию, также в ходе торгов обновив максимум в $99,19.

    стоимость золота фьючерсы драгметаллы

    Последние новости

    10:36

    В Милли Меджлисе пройдут слушания о положении азербайджанского языка

    Милли Меджлис
    10:27

    IRENA летом проведет в Азербайджане инвестицинный форум по энергопереходу

    Энергетика
    10:24

    Гарафулич: ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации NDC 3.0

    Экология
    10:20

    IRENA предлагает Туркменистану присоединиться к региональному энергетическому партнерству ЦА

    Энергетика
    10:20

    В ММ пройдет конференция, посвященная "Году градостроительства и архитектуры"

    Милли Меджлис
    10:15

    В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на железнодорожный вокзал

    Происшествия
    10:10

    В Баку мужчина скончался после укола антибиотика

    Происшествия
    10:09

    В Лянкяране 52-летний мужчина погиб, упав с крыши дома

    Происшествия
    10:05

    В Индонезии обнаружены тела 10 человек с ранее разбившегося самолета

    Другие страны
    Лента новостей