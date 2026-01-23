Цена на золото поднялась до рекордного уровня выше $4 960 за унцию
Финансы
- 23 января, 2026
- 09:50
Стоимость золота растет в пятницу утром, обновляя рекордные уровни выше $4 960 за тройскую унцию.
Как передает Report, это следует из данных торгов.
Цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex выросла на $44,91 относительно предыдущего закрытия, или на 0,91%, - до $4 958,31 за тройскую унцию, ранее в ходе торгов показатель обновил максимум в $4 969,69.
Мартовский фьючерс на серебро в то же время подорожал на 2,38% - до $98,6 за унцию, также в ходе торгов обновив максимум в $99,19.
Последние новости
10:36
В Милли Меджлисе пройдут слушания о положении азербайджанского языкаМилли Меджлис
10:27
IRENA летом проведет в Азербайджане инвестицинный форум по энергопереходуЭнергетика
10:24
Гарафулич: ООН готова поддержать правительство Азербайджана в реализации NDC 3.0Экология
10:20
IRENA предлагает Туркменистану присоединиться к региональному энергетическому партнерству ЦАЭнергетика
10:20
В ММ пройдет конференция, посвященная "Году градостроительства и архитектуры"Милли Меджлис
10:15
В Баку 48-летний мужчина скончался перед входом на железнодорожный вокзалПроисшествия
10:10
В Баку мужчина скончался после укола антибиотикаПроисшествия
10:09
В Лянкяране 52-летний мужчина погиб, упав с крыши домаПроисшествия
10:05