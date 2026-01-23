Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Минкультуры презентовало концепцию "Культура Азербайджана-2040"

    Kультурная политика
    • 23 января, 2026
    • 09:50
    Минкультуры презентовало концепцию Культура Азербайджана-2040

    В Министерстве культуры Азербайджана состоялась презентация Концепции "Культура Азербайджана-2040" для подведомственных структур.

    Как сообщили Report в министерстве,руководитель ведомства Адиль Керимли предоставил информацию о целях концепции и предстоящих задачах.

    Затем был продемонстрирован видеоролик, связанный с Концепцией, и проведена презентация содержания документа, даны поручения структурам о задачах и проектах Министерства культуры, которые необходимо реализовать.

    культура Концепция культуры - 2040 Министерство культуры Адиль Керимли
    "Azərbaycan Mədəniyyəti-2040" Konsepsiyasının təqdimatı olub

