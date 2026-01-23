Минкультуры презентовало концепцию "Культура Азербайджана-2040"
Kультурная политика
- 23 января, 2026
- 09:50
В Министерстве культуры Азербайджана состоялась презентация Концепции "Культура Азербайджана-2040" для подведомственных структур.
Как сообщили Report в министерстве,руководитель ведомства Адиль Керимли предоставил информацию о целях концепции и предстоящих задачах.
Затем был продемонстрирован видеоролик, связанный с Концепцией, и проведена презентация содержания документа, даны поручения структурам о задачах и проектах Министерства культуры, которые необходимо реализовать.
