"Azərbaycan Mədəniyyəti-2040" Konsepsiyasının təqdimatı olub
Mədəniyyət siyasəti
- 23 yanvar, 2026
- 09:35
"Azərbaycan Mədəniyyəti-2040" Konsepsiyasının Mədəniyyət Nazirliyinin qurumları üçün təqdimatı keçirilib.
Bu barədə "Report"a nazirlikdən məlumat verilib.
Mədəniyyət naziri Adil Kərimli konsepsiyanın məqsədləri və qarşıda duran vəzifələr barədə məlumat verib.
Sonra konsepsiya ilə bağlı xüsusi hazırlanmış videoçarx nümayiş etdirilib.
Eyni zamanda, sənədin məzmunu barədə geniş təqdimat keçirilib, Mədəniyyət Nazirliyinin bu istiqamətdə vəzifələri və həyata keçirilməli olan layihələr barədə qurumlara tapşırıqlar verilib.
Son xəbərlər
09:58
Milli Məclisdə Şəhərsalma və Memarlıq İli ilə bağlı konfrans keçiriləcəkMilli Məclis
09:54
Lənkəranda 52 yaşlı kişi evinin damından yıxılaraq ölübHadisə
09:52
Bakıda 25 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölübHadisə
09:51
Bakıda 60 yaşlı kişi ailə üzvünün vurduğu iynədən şoka düşərək ölübHadisə
09:48
Bakı Dəmiryolu Vağzalının girişində 48 yaşlı kişi yıxılaraq ölübHadisə
09:48
Video
"İrşad"da "ŞAD Günlər" başladı!Biznes
09:47
Ronaldunun çıxış etdiyi klub "Arsenal"ın futbolçusunu istəyirFutbol
09:36
Video
Şəkidə evdə partlayış olubHadisə
09:35
Foto