Жители Японии массово скупают туалетную бумагу из-за коронавируса

В Японии местные жители начали массово скупать туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки после того, как в стране заразились коронавирусом более 900 человек, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Ранее в стране появились ложные сведения о том, что медицинские маски производятся из того же материала, что и туалетная бумага. Предполагается, что именно это стало причиной резкого ажиотажа в магазинах.

Представители японской Ассоциации косметической бумажной промышленности заявили, что перебоев с поставками туалетной бумаги не будет, так как основное ее производство находится именно в Японии, а не в Китае. Но это сообщение не успокоило японцев, и они продолжили опустошать полки магазинов.