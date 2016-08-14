​Жертвами наводнений в Судане стали 100 человек

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Наводнения, спровоцированные двухнедельными ливнями, привели к гибели 100 человек в Судане, разрушены тысячи домов.

Наибольшему удару стихии подвергся штат Касала, который граничит с Эритреей. За две недели грозовых дождей и наводнений в штате разрушены 8 тысяч домов, 25 человек погибли.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении агентства Франс Пресс со ссылкой на местное отделение Международного движения Красного Креста.

От водной стихии также пострадали штаты Сеннар, Южный Кордофан, Западный Кордофан и Северный Дарфур. Разрушены более 13 тысяч домов, пострадали и были вынуждены искать убежища более 122 тысяч человек.