Женщина в США ограбила ювелиров на четверть миллиона долларов, чтобы сбежать в Армению

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В американском штате Аризона полиция задержала 35-летнюю Эмму Пчакджян, которая ограбила своего работодателя — ювелирный дом Diamond Craft Fine Jewelry в Скоттсдейле — и намеревалась бежать с награбленным на историческую родину. О громком деле рассказывает Abc15.com со ссылкой на отчеты полиции.

Кража произошла до 1 мая текущего года — владельцы магазина не нашли мужское бриллиантовое кольцо. Сначала они просто хотели провести инвентаризацию, но Пчакджян отказалась в этом участвовать. На следующий день она уволилась из магазина.

Понятно, что после этого ее сразу заподозрили в краже. Инвентаризацию провели, не досчитались товара на общую сумму 250 тысяч долларов. Тогда уже за Пчакджян пришли люди в форме — они устроили обыск у нее дома.

Часть краденного была найдена — ювелирные украшения на 70 тысяч долларов. Товар еще на 180 тысяч долларов пропал.

По словам Эммы Пчакджян, она пошла на кражу, поскольку ее муж потерял работу. Кроме того, она намеревалась в конце мая уехать в Армению.