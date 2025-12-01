Жапаров сменил секретаря Совбеза Кыргызстана
- 01 декабря, 2025
- 17:09
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров своим указом отправил в отставку секретаря Совета безопасности Бактыбека Бекболотова.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Другим указом президента на должность секретаря Совбеза назначен Рустам Мамасадыков, освобожденный от должности первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности.
