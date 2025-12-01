Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Жапаров сменил секретаря Совбеза Кыргызстана

    Другие страны
    • 01 декабря, 2025
    • 17:09
    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров своим указом отправил в отставку секретаря Совета безопасности Бактыбека Бекболотова.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

    Другим указом президента на должность секретаря Совбеза назначен Рустам Мамасадыков, освобожденный от должности первого заместителя председателя Государственного комитета национальной безопасности.

