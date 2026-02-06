Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Бывший глава ГПС Украины уволен из ВС на фоне подозрений в контрабанде

    Другие страны
    • 06 февраля, 2026
    • 17:32
    Бывший глава ГПС Украины уволен из ВС на фоне подозрений в контрабанде

    Бывший глава Госпогранслужбы Украины генерал-лейтенант Сергей Дейнеко, которого подозревают в причастности к контрабанде сигарет, уволен с военной службы.

    Как передает Report, об этом в комментарии РБК-Украина сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

    По его словам, Дейнеко был уволен с военной службы 2 февраля и процедура проходила в соответствии с действующим законодательством.

    Демченко подчеркнул, что во время службы Дейнеко получил ранения, в том числе тяжелое минно-взрывное. "Последствия ранений требовали неоднократных оперативных вмешательств и имели отдаленные последствия", - добавил спикер ГПС.

    Также он опроверг информацию, распространенную отдельными медиа, о якобы выезде Дейнека за пределы Украины. "Эта информация не соответствует действительности", - подчеркнул Демченко.

    Отметим, что в январе этого года Андрей Демченко был уволен с должности председателя Государственной пограничной службы Украины указом президента страны Владимира Зеленского. Он занимал эту должность с 2019 года. 22 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрениях Дейнеко в получении взяток за содействие контрабанде сигарет в ЕС.

    Украина Сергей Дейнеко Госпогранслужба контрабанда
    Лента новостей