Жапаров планирует в Кыргызстане создать Следственный комитет

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил о планах создать в стране Следственный комитет, которому передадут все функции следствия.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

По его словам, новый орган будет подчиняться напрямую президенту и призван обеспечить независимость расследований и защиту прав граждан.

"Генеральная и Военная прокуратуры будут осуществлять надзор за законностью действий всех органов. Если спросите, зачем создавать Следственный комитет - мы должны думать о будущем и устойчивости государства", - добавил президент.

Жапаров отметил, что и в ГКНБ, и в МВД есть как оперативные сотрудники (ОРД), так и следователи.

"Всеми ими руководит один министр. Допустим, оперативник ведет дело несправедливо, к примеру подставляет человека и добивается его ареста. Когда дело передается следователю, тот может отказаться, сказав: "Это дело не пройдет через суд". Тогда министр звонит следователю и приказывает: "Прими и возбуди уголовное дело". У следователя не остается выбора, и он возбуждает дело. Таким образом, случаи несправедливости сегодня, к сожалению, имеют место", - объяснил он.

Президент объяснил, что Следственный комитет будет подчиняться напрямую главе государства.

"Он сможет не принимать сырые дела, принесенные оперативниками и министрами. Не будет возбуждать дела без достаточных оснований. В таком случае граждане, подвергшиеся несправедливости, не будут заключаться под стражу, а будут немедленно освобождаться. Только так права человека будут соблюдаться не на 100, но хотя бы на 95 процентов. Будет обеспечена безопасность будущих поколений", - уточнил он.