Qırğızıstan Prezidenti ölkədə İstintaq Komitəsi yaratmağı planlaşdırır
- 21 fevral, 2026
- 10:51
Qırğızıstan Prezidenti Sadır Japarov ölkədə İstintaq Komitəsinin yaradılması planları barədə məlumat verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qırğızıstan KİV-ləri məlumat yayıb.
Onun sözlərinə görə, yeni orqan birbaşa prezidentə tabe olacaq, istintaqların müstəqilliyini və vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsini təmin etməyə yönəlib.
"Baş Prokurorluq və Hərbi Prokurorluq bütün orqanların fəaliyyətinin qanuniliyinə nəzarəti həyata keçirəcək. Soruşsanız ki, İstintaq Komitəsini niyə yaratmalıyıq - biz gələcəyi və dövlətin dayanıqlığını düşünməliyik", - S.Japarov əlavə edib.
Qırğızıstan Prezidenti izah edib ki, İstintaq Komitəsi birbaşa dövlət başçısına tabe olacaq: "O, əməliyyatçıların və nazirlərin gətirdiyi natamam işləri qəbul etməyə bilər. Kifayət qədər əsas olmadan işlər qaldırmayacaq. Bu halda ədalətsizliyə məruz qalan vətəndaşlar həbs olunmayacaq, dərhal azad ediləcəklər. Yalnız belə insan haqları ən azı 95 faiz qorunacaq. Gələcək nəsillərin təhlükəsizliyi təmin olunacaq".