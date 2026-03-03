Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Консультативный совет ЮГК
    Жан-Ноэль Барро: Франция обсуждает меры защиты своих интересов на Ближнем Востоке

    03 марта, 2026
    Франция развернула истребители Rafale в небе над Объединенными Арабскими Эмиратами для защиты своих военно-морских и военно-воздушных баз от атак со стороны Ирана.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFMTV.

    По его словам, на базе Аль-Дафра недалеко от Абу-Даби размещена военная авиация Франции, численность военнослужащих страны в ОАЭ исчисляется сотнями.

    "Истребители Rafale мобилизованы для обеспечения безопасности наших объектов", - заявил Барро.

    В минувшие выходные Иран атаковал беспилотниками военные базы в ОАЭ, в результате чего повреждения получил ангар на базе военно-морских сил Франции. Париж отметил незначительность нанесенного ущерба.

    Пока, по словам Барро, других мер в регионе не предпринимается, но идет "обсуждение, как обеспечить защиту наших военных объектов и наши интересы в регионе".

    В ОАЭ, которые являются давним партнером Франции в сфере обороны, более 900 французских военных и гражданских сотрудников оборонного ведомства размещены на трех базах, в том числе военно-морской в порту Зайед, которая может принимать авианосец "Шарль де Голль".

    По словам Барро "Шарль де Голль" находился в Северной Атлантике в рамках заранее запланированных многонациональных учений и пока не планируется его возвращение в Средиземное море.

    Jan-Noel Barro: Fransa İranın hücumlarına qarşı BƏƏ səmasında "Rafale" qırıcılarını yerləşdirib

