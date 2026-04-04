Землетрясение в Афганистане: погибли восемь человек

Землетрясение магнитудой 5,8 в Афганистане унесло жизни восьми членов одной семьи.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

Согласно информации, землетрясение произошло в пятницу вечером на глубине 186 километров в северо-восточной провинции Бадахшан.

Отмечается, что толчки ощущались в нескольких регионах страны, включая столицу Кабул.

"В районе Госфанд-Дара провинции Кабул в результате землетрясения погибли восемь членов одной семьи", - сообщил пресс-секретарь Минздрава Шарафат Заман.

Он добавил, что из всей семьи выжил только ребенок в возрасте около двух лет.