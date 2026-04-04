Землетрясение в Афганистане: погибли восемь человек
Другие страны
- 04 апреля, 2026
- 10:21
Землетрясение магнитудой 5,8 в Афганистане унесло жизни восьми членов одной семьи.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.
Согласно информации, землетрясение произошло в пятницу вечером на глубине 186 километров в северо-восточной провинции Бадахшан.
Отмечается, что толчки ощущались в нескольких регионах страны, включая столицу Кабул.
"В районе Госфанд-Дара провинции Кабул в результате землетрясения погибли восемь членов одной семьи", - сообщил пресс-секретарь Минздрава Шарафат Заман.
Он добавил, что из всей семьи выжил только ребенок в возрасте около двух лет.
Последние новости
