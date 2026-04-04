    Землетрясение в Афганистане: погибли восемь человек

    • 04 апреля, 2026
    • 10:21
    Землетрясение в Афганистане: погибли восемь человек

    Землетрясение магнитудой 5,8 в Афганистане унесло жизни восьми членов одной семьи.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны.

    Согласно информации, землетрясение произошло в пятницу вечером на глубине 186 километров в северо-восточной провинции Бадахшан.

    Отмечается, что толчки ощущались в нескольких регионах страны, включая столицу Кабул.

    "В районе Госфанд-Дара провинции Кабул в результате землетрясения погибли восемь членов одной семьи", - сообщил пресс-секретарь Минздрава Шарафат Заман.

    Он добавил, что из всей семьи выжил только ребенок в возрасте около двух лет.

    Землетрясение в Афганистане Стихийные бедствия Афганистан
    Əfqanıstanda zəlzələ səkkiz nəfərin həyatına son qoyub

    Последние новости

    19:35
    Фото

    В Алматы состоялся II Форум ректоров вузов Казахстана и Азербайджана

    Наука и образование
    19:29

    Трамп заявил, что хотел бы продолжить войну с Ираном ради "нефти и кучи денег"

    Другие страны
    19:29

    Трамп: Нынешние иранские лидеры более разумны

    Другие страны
    19:13

    Трамп: Иран сейчас слабее, чем месяцем ранее

    Другие страны
    19:11
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь первой леди Мехрибан Алиевой

    Внешняя политика
    19:08
    Фото

    В Тбилиси дан ланч в честь президента Азербайджана

    Внешняя политика
    19:05
    Фото

    Султан Рзаев: Тюркологический съезд в Баку 1926 года стал важным шагом к единению тюркского мира

    Внешняя политика
    18:57

    Число погибших при пожаре на заводе "Нижнекамскнефтехим" возросло до 11

    В регионе
    18:52

    Иран отказался от перемирия с США и требует окончательного завершения войны

    Другие страны
    Лента новостей