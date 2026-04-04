    Əfqanıstanda zəlzələ səkkiz nəfərin həyatına son qoyub

    Digər ölkələr
    • 04 aprel, 2026
    • 10:30
    Əfqanıstanda 5,8 maqnitudalı zəlzələ bir ailənin səkkiz üzvünün həyatına son qoyub.

    "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, zəlzələ aprelin 3-ü axşam saatlarında şimal-şərqdəki Bədəxşan vilayətində 186 kilometr dərinlikdə baş verib.

    Qeyd olunub ki, yeraltı təkanlar paytaxt Kabil də daxil olmaqla ölkənin bir neçə regionunda hiss olunub.

    "Kabil vilayətinin Qosfənd-Dərə rayonunda zəlzələ nəticəsində bir ailənin səkkiz üzvü həlak olub", - Səhiyyə Nazirliyinin mətbuat katibi Şərafət Zaman deyib.

    O əlavə edib ki, ailədən yalnız iki yaşlı bir uşaq sağ qalıb.

    Землетрясение в Афганистане: погибли восемь человек

