Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в центре Чили

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,8 произошло cегодня в центральном районе Чили. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Землетрясение было зафиксировано в 4.31 по местному времени (11.31 по бакинскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 44 км к юго-западу от города Овалье, в 308 км от столицы страны Сантьяго. Очаг землетрясения залегал на глубине 14 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

На территории Чили высокая сейсмическая активность. В конце февраля 2010 года в этой южноамериканской стране в результате землетрясения магнитудой 8,8 и последовавшего за ним цунами погибли более 500 человек.