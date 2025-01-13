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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Японии, объявлена опасность цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Японии, объявлена опасность цунами Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в акватории Филиппинского моря у восточного берега японского острова Кюсю.
Другие страны
13 января 2025 г. 16:56
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Японии, объявлена опасность цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в акватории Филиппинского моря у восточного берега японского острова Кюсю.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,9.

Эпицентр располагался около префектуры Миядзаки на глубине 30 км.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".

После землетрясения власти Японии объявили об опасности возникновения цунами для префектуры Миядзаки и для префектуры Коти, которая находится на юге острова Сикоку. Власти призывают не находиться в море и уйти подальше от береговой линии.

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada 6,6 maqnitudalı zəlzələ baş verib, sunami təhlükəsi elan edilib

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