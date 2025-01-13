Землетрясение магнитудой 6,6 произошло у берегов Японии, объявлена опасность цунами

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в акватории Филиппинского моря у восточного берега японского острова Кюсю.

Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в акватории Филиппинского моря у восточного берега японского острова Кюсю.

Как передает Report, об этом сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,9.

Эпицентр располагался около префектуры Миядзаки на глубине 30 км.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "сильное".

После землетрясения власти Японии объявили об опасности возникновения цунами для префектуры Миядзаки и для префектуры Коти, которая находится на юге острова Сикоку. Власти призывают не находиться в море и уйти подальше от береговой линии.