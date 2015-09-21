Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у побережья Чили

Баку. 21 сентября. REPORT.AZ/ Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Чили, сообщает Report со ссылкой на Геологическую службу США.

Землетрясение зафиксировано в понедельник в 02.39 (10.39 по бакинскому времени). Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к западу от города Ильяпель, в 230 км к северо-западу от столицы страны Сантьяго. Очаг землетрясения залегал на глубине 22,8 км.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

В пятницу у побережья Чили были зафиксированы несколько подземных толчков магнитудой от 4,7 до 5,4. В ночь на четверг произошло землетрясение магнитудой 8,3.