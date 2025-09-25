Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Венесуэле
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 03:20
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Венесуэлы.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Эпицентр находился в 68 км к северо-западу от города Валера, где проживают 244 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
