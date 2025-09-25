Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Венесуэле

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 68 км к северо-западу от города Валера, где проживают 244 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 8 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.