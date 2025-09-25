Venesuelada 6,2 maqnitudada zəlzələ olub
Digər ölkələr
- 25 sentyabr, 2025
- 03:26
Venesuelanın qərbində 6,2 maqnitudada zəlzələ baş verib.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər yayıb.
Zəlzələnin episentri 244 min insanın yaşadığı Valera şəhərindən 68 km şimal-qərbdə, ocağı 8 km dərinlikdə yerləşib.
Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.
Son xəbərlər
03:26
Venesuelada 6,2 maqnitudada zəlzələ olubDigər ölkələr
02:55
İsrail Suriyadan ölkənin bir hissəsinin demilitarizasiyasını tələb edibDigər ölkələr
02:36
Foto
Mehriban Əliyeva BMT Baş Assambleyası çərçivəsində xüsusi sessiyada iştirak edibXarici siyasət
02:17
Foto
Nyu-Yorkda Azərbaycan və Estoniyanın XİN başçıları görüşüblərXarici siyasət
01:50
Azərbaycanla Dominikan arasında bir sıra şəxslər üçün viza rejimi ləğv olunubXarici siyasət
01:28
Foto
Ceyhun Bayramov Nyu-Yorkda BQXK-nin prezidenti ilə görüşübXarici siyasət
01:17
Foto
Azərbaycanla Benin arasında siyasi məsləhətləşmələr haqqında memorandum imzalanıbXarici siyasət
01:00
UEFA Avropa Liqası: "Fənərbağça" səfərdə məğlub olub, "Roma" qalib gəlibFutbol
00:37
Foto