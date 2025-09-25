Venesuelada 6,2 maqnitudada zəlzələ olub

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III Beynəlxalq Statistika Forumu
    • 25 sentyabr, 2025
    • 03:26
    Venesuelanın qərbində 6,2 maqnitudada zəlzələ baş verib.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə Avropa-Aralıq dənizi Seysmoloji Mərkəzi xəbər yayıb.

    Zəlzələnin episentri 244 min insanın yaşadığı Valera şəhərindən 68 km şimal-qərbdə, ocağı 8 km dərinlikdə yerləşib.

    Tələfat və dağıntılar barədə məlumat yoxdur.

    Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в Венесуэле

